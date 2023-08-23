Сербія приєдналася до Кримської платформи

Цього року до Кримської платформи, серед інших країн, приєдналася Сербія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відкриваючи саміт Кримської платформи.

"Для мене честь вітати на цьому третьому саміті нових учасників: Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, Об’єднані Арабські Емірати, Дунайська комісія, ЮНЕСКО та Світова організація туризму. Наша спільна мета залишається незмінною – створювати умови для звільнення Криму з окупації, як і всіх тимчасово окупованих територій України", – заявив Кулеба на відкритті саміту.

Президент України Володимир Зеленський згодом уточнив, що цього року серед учасників саміту – 63 держави та організації.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської платформи. Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Читайте також: Повернути Крим – реально. Як Захід змінює ставлення до військової перемоги України