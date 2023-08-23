Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию

Норвегия в среду официально открыла свою первую офшорную ветроэлектростанцию Hywind Tampen, которая является крупнейшей в мире так называемой плавучей ВЭС, использующей ветровые турбины на плавучих платформах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежский портал E24.

Hywind Tampen – первая полномасштабная плавучая морская ветроэлектростанция в Норвегии, призванная обеспечивать электроэнергией нефтегазовые месторождения Gullfaks и Snorre. Производство на объекте началось в ноябре 2022 года.

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На открытии объекта присутствовали норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре и кронпринц Норвегии Хокон.

ВЭС расположена в Северном море примерно в 140 километрах от берега. Она состоит из 11 турбин и будет иметь мощность 88 мегаватт. Это означает, что производство сможет покрыть около 35% годового спроса на электроэнергию на пяти платформах Snorre и Gullfaks.

Ожидается, что Hywind Tampen сократит выбросы углерода на 200 тысяч тонн ежегодно путем замены ископаемых источников энергии, используемых для выработки электричества, альтернативным.

Общая стоимость проекта составляет примерно 7,4 миллиарда норвежских крон (640 миллионов евро), что на два миллиарда крон больше, чем ожидалось. Премьер Норвегии признал, что стоимость действительно выросла, "но кто-то должен начинать".

Норвегия является ведущим производителем энергоресурсов в Европе, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину усилила сотрудничество с Евросоюзом, чтобы помочь ему заместить российские поставки газа и нефти.

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии хотят возобновить поиск месторождений нефти и газа в Арктике, в частности в Баренцевом море, чтобы в новых геополитических обстоятельствах быть ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу.