Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України

В Україну найближчим часом передадуть розвідувальні безпілотники, збір коштів на які організували восени минулого року в Естонії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланняя на Postimees.

Кампанію минулої осені запустив актив випускників вищих курсів національної оборони Естонії. У вівторок вони оголосили про закінчення збору коштів.

Пожертви почали збирати на естонській краудфандинговій платформі toeta.me, свій внесок зробили 3986 приватних осіб з Естонії та з-за кордону. За час кампанії було пожертвувано 222 933 євро – це найбільша сума, будь-коли зібрана на платформі toeta.me.

Фото: toeta.me

За зібрані кошти не лише придбають, а й покращать технічні характеристики 21 дрона EOS C VTOL виробництва Threod Systems таким чином, щоб їх не могли заглушити російські протидронові системи, що продовжить їм життя на фронті.

Дрони вирушать в Україну найближчими тижнями.

EOS C VTOL зарекомендували себе як засоби спостереження високого рівня на полі бою в Україні. Дальність польоту дронів з підключенням зв'язку – до 50 кілометрів, дальність автономного польоту – до 150 кілометрів.

Зазначається, що ці безпілотники вже записали чимало важливих кадрів і цінних розвідданих, що вплинули на хід повномасштабної війни Росії проти України.

Минулого року Естонія передала українським військовим дрони, які за кілька місяців до того росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.