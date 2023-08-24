Блинкен поздравил украинцев с Днем независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Госдепа Соединенных Штатов.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, 24 августа – это "свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины, день гордости за ее силу и стойкость", а также день "чествования украинского наследия и культуры".

"Сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как Кремль начал свое грубое, полномасштабное вторжение в Украину – 18 месяцев бессмысленной агрессии, повлекшей смерть и разрушения по всей Украине", – добавил Блинкен.

"Вместе с вами мы отмечаем более трех десятилетий существования независимой страны, а также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали свои жизни, защищая вашу страну. Мы стоим рядом с вами в борьбе за вашу любимую страну", – подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что "именно благодаря" стойкости ее народа Украина победит, а Россия "заплатит высокую цену за то, что она сделала".

"США и в дальнейшем будут стоять рядом с вами и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания", – заверил Блинкен.

В июле госсекретарь США заявил, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая то, что ее целями в начале вторжения было "стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России".

Блинкен подчеркнул, что в отличие от россиян, "украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу".