Президент Естонії хоче пояснень від прем’єрки через "російський бізнес" її чоловіка

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністр зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу навколо підприємницької діяльності її чоловіка.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у короткому інтерв'ю ERR.

"Трохи сумно говорити про це, оскільки сьогодні ми відзначаємо День незалежності України, але я думаю, що громадськість чекає пояснень від прем'єр-міністра. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії", – сказав Каріс.

Кая Каллас у середу наголосила, що вона прем'єр-міністр, а не підприємець, і вони з чоловіком не займаються бізнесом, а всі запитання мають бути адресовані компанії Stark Logistics.

"Я думаю, що деталей, безумовно, більше. І якщо, за її словами, вона прем'єр-міністр, отже, вона і має це пояснити", – прокоментував Каріс.

Член парламентської комісії з державної оборони Раймонд Кальюлайд у середу зазначив, що зараз ідеться про довіру до Естонії та її міжнародний авторитет. Каріс погодився з цією думкою.

"Ми бачимо, що все частіше і частіше виникають випадки, коли санкції, про які ми домовилися в Європі, не діють. Нещодавно стався випадок із транспортуванням сільськогосподарської техніки через Естонію. Це має бути оприлюднено. Якщо ми про щось домовилися, в даному випадку про санкції, то повинні переконатися в тому, що вони працюють, інакше ми самі себе висміюємо", – додав президент.

"Прем'єр-міністр має вирішити сама, що вона робитиме далі. Наскільки серйозною вважають цю справу вона та її колеги – це її рішення. У мене немає всіх деталей. Я не знаю, наскільки це серйозно. Тому я і сказав, що очікую від прем'єр-міністра більш докладних роз'яснень, ніж це було досі", – сказав Каріс.

Естонська прем’єрка Кая Каллас втрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Удень у середу Каллас публічно прокоментувала ситуацію, підкресливши, що в її чоловіка немає бізнес-клієнтів із-поміж підприємств Російської Федерації.

"Я, як і раніше, дотримуюся думки, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російське вторгнення на територію України",– наголосила прем’єрка Естонії.