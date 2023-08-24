ЗМІ: Норвегія передасть Україні винищувачі F-16
Четвер, 24 серпня 2023, 12:56
Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.
Цю інформацію телеканалу TV 2 підтвердили кілька джерел, повідомляє "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, додає телеканал.
Норвегія стала третьою після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16. Всього у країни є 57 таких літаків.
Нагадаємо, Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.
Також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.
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