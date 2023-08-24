Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве после переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", – сказал он.

"Мы также обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставкам Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования", – отметил президент.

Он также отметил важность того, что Португалия присоединилась к декларации "Большой семерки" относительно гарантий безопасности для Украины.

"Спасибо за то, что Португалия поддержала Формулу мира, участвует в совместной работе с партнерами по подготовке саммитов "Украина – Латинская Америка", "Украина – Африка", – сказал он.

По словам Зеленского, "мы рассчитываем на мощную, системную работу и системное соглашение по восстановлению между нашими государствами".

В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.

Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.