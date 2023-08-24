Угорщина погрожує самостійно продовжити заборону на імпорт українського зерна

Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішній продаж українського зерна була продовжена в п'яти країнах-членах Євросоюзу, що межують з Україною, після того, як 15 вересня закінчаться поточні заходи.

Про це заявив на брифінгу в четвер керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", – сказав Гергей Гуйяш, додавши, що Угорщина готова знову ввести національну заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить цей захід.

У травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.

Як повідомлялося, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.