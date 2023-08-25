Латвія передала Україні ще один Мі-17

Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги для протидії російській агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17", – зазначила Мурнієце у Twitter.

The National Armed Forces of🇱🇻have delivered another Mi-17 helicopter to Ukraine. Ukraine is successfully fighting and regaining more and more occupied territories. Latvia will stand with Ukraine side by side until total victory of Ukraine! 🇱🇻🇺🇦#РазомДоПеремоги #StandWithUkraine pic.twitter.com/eiRfSIfJ7y — Ināra Mūrniece (@IMurniece) August 25, 2023

"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" – додала вона.

Латвія, як відомо, ухвалила політичне рішення передати Україні всі вертольоти, які є в розпорядженні її збройних сил.

Крім того, нещодавно латвійський уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Загальний обсяг латвійської військової допомоги Україні, за офіційними даними, становить 370 мільйонів євро, що у відношенні до ВВП є найвищим показником серед союзників Києва.