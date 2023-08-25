Латвия передала Украине еще один Ми-17
Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи для противодействия российской агрессии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17", – отметила Мурниеце в Twitter.
The National Armed Forces of🇱🇻have delivered another Mi-17 helicopter to Ukraine. Ukraine is successfully fighting and regaining more and more occupied territories. Latvia will stand with Ukraine side by side until total victory of Ukraine! 🇱🇻🇺🇦#РазомДоПеремоги #StandWithUkraine pic.twitter.com/eiRfSIfJ7y— Ināra Mūrniece (@IMurniece) August 25, 2023
"Украина успешно воюет и отвоевывает все больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять с Украиной плечом к плечу до полной победы Украины!" – добавила она.
Латвия, как известно, приняла политическое решение передать Украине все вертолеты, которые есть в распоряжении ее вооруженных сил.
Также недавно стало известно, что латвийское правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
Общий объем латвийской военной помощи Украине, по официальным данным, составляет 370 миллионов евро, что в отношении к ВВП является самым высоким показателем среди союзников Киева.