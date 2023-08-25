Укр Рус Eng

Латвия передала Украине еще один Ми-17

Пятница, 25 августа 2023, 16:13

Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи для противодействия российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17", – отметила Мурниеце в Twitter.

"Украина успешно воюет и отвоевывает все больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять с Украиной плечом к плечу до полной победы Украины!" – добавила она.

Латвия, как известно, приняла политическое решение передать Украине все вертолеты, которые есть в распоряжении ее вооруженных сил.

Также недавно стало известно, что латвийское правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Общий объем латвийской военной помощи Украине, по официальным данным, составляет 370 миллионов евро, что в отношении к ВВП является самым высоким показателем среди союзников Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Оружие ВСУ