Латвия передала Украине еще один Ми-17

Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи для противодействия российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17", – отметила Мурниеце в Twitter.

The National Armed Forces of🇱🇻have delivered another Mi-17 helicopter to Ukraine. Ukraine is successfully fighting and regaining more and more occupied territories. Latvia will stand with Ukraine side by side until total victory of Ukraine! 🇱🇻🇺🇦#РазомДоПеремоги #StandWithUkraine pic.twitter.com/eiRfSIfJ7y