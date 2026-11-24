Глава європейської дипломатії Кая Каллас хоче, щоб сирійський уряд припинив визнавати окуповані Росією території в Україні та Грузії в рамках майбутніх переговорів щодо відновлення співпраці.

Про це йдеться у публікації Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

ЄС відновлює відносини з Сирією після падіння режиму Башара аль-Асада в грудні 2024 року, і цей процес очолює Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) під керівництвом Каллас.

На зустрічі минулого тижня міністри закордонних справ ЄС обговорили ідею підписання угоди про асоціацію, яка була узгоджена у 2008 році, але так і не була ратифікована через занепокоєння щодо ситуації з правами людини.

Потім ЄС також прагнутиме отримати мандат на переговори щодо модернізованої угоди з урахуванням нових політичних умов, можливо, вже наступного року.

У рамках цього ЄС очікує, що Сирія скасує своє визнання територій, на які претендує Росія в Грузії та Україні, в обмін на тісніші зв’язки.

Представник Європейської служби зовнішніх справ повідомив виданню Rapporteur, що Каллас неодноразово порушувала це питання безпосередньо з міністром закордонних справ Сирії Асаадом аль-Шайбані, а також з президентом Ахмедом аль-Шараа, зокрема під час свого візиту в жовтні.

Єврокомісарка з питань Середземномор’я Дубравка Шуїца також порушила це питання під час своєї поїздки до Дамаска минулого тижня, повідомив інший представник Комісії.

"Ми також повинні вимагати невизнання окупованих українських та грузинських територій, які вони визнали за часів режиму Асада, а також інших питань, запропонованих державами-членами", – заявив Каллас журналістам після зустрічі минулого тижня, додавши, що столиці країн ЄС вивчають цю пропозицію.

Під час свого жовтневого візиту до Дамаска Каллас також зазначила, що серед очікувань ЄС буде зменшення російського впливу, зокрема її військової присутності.

Вимога стосується чотирьох територій. Абхазія та Південна Осетія – грузинські території, які залишаються поза контролем Тбілісі. Росія визнала їх незалежними державами після війни з Грузією 2008 року, прагнучи легітимізувати своє втручання та заохотити інших наслідувати її приклад.

Двома іншими територіями є самопроголошені Донецька та Луганська народні республіки – сепаратистські утворення, створені у 2014 році на Донбасі на сході України за підтримки Росії. Сирія визнала їх у 2022 році, незадовго до того, як Росія внесла ці території до своєї конституції.

Нагадаємо, в серпні США офіційно скасували статус Сирії як держави-спонсора тероризму.

У травні 2025 року ЄС зняв економічні санкції з Сирії.

У грудні 2024 року внаслідок стрімкого наступу сирійських повстанців на чолі з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" було повалено режим Башара Асада, який правив Сирією понад 20 років. Асад утік до Росії.