Очільники Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції вимагають, щоб держави-члени Євросоюзу ухвалили рішення не видавати візи російським і білоруським спортсменам, які прямують в ЄС.

Про це йдеться у спільному листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн від 23 листопада, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Швеція хочуть заборонити вʼїзд в ЄС російським та білоруським спортсменам.

"Визнаючи повноваження на національному рівні, ми також заохочуємо держави-члени не видавати візи російським або білоруським спортсменам, оскільки видача таких віз уможливила б їхню участь у спортивних заходах по всьому Європейському Союзу", – йдеться у документі.

Автори листа застерігають: якби російським командам і спортсменам дозволили брати участь у європейських спортивних заходах, Кремль розцінив би це як перемогу.

"Дозвіл російській державі виставляти учасників на міжнародні змагання створює ризик надсилання сигналу про поступове прийняття загарбницької війни Росії. Відокремити спорт від геополітики просто неможливо", – наголошують підписанти.

Вони нагадали про позицію Європейської ради, згідно з якою, доки в Україні немає справедливого та тривалого миру, не повинно бути нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах, особливо через демонстрацію національних символів.

"Настав час втілити цю позицію на практиці", – заявили лідери семи країн.

У листі також зазначено, що кілька держав-членів закликали Єврокомісію представити відповідні законодавчі пропозиції. Розвʼязати цю проблему може внесення змін у Візовий кодекс, але його перегляд очікується не раніше першого кварталу 2027 року.

Тому підписанти листа вважають, що майбутні настанови Єврокомісії щодо заяв громадян Росії на отримання віз, поряд з іншими заходами, матимуть вирішальне значення.

"Ці настанови мають дати чіткі вказівки щодо запобігання необов’язковим поїздкам громадян Росії на територію держав-членів, зокрема для участі в європейських спортивних заходах, з метою вироблення спільного підходу, який відображає позицію Європейської ради", – зазначено у листі.

Шість лідерів держав ЄС повідомили, що мають намір чітко викласти свою позицію з цього питання на найближчому засіданні Європейської ради 26-27 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії, яка передбачає, зокрема, заборону російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС. Також пропонується заборонити демонстрацію офіційної російської символіки.

Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові настанови, які також стосуються російських спортсменів.

Детальніше про обмеження на в’їзд росіян до ЄС читайте у статті: "Туристи, солдати й дипломати: як ЄС хоче обмежити візи для росіян і чому рішення досі немає".