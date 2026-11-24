На тлі повідомлень про плани Росії запустити цього року в космос супутник з ядерною зброєю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає до спокою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За його словами, поки що незрозуміло, про яку саме зброю йдеться.

"Перш за все, ми повинні зберігати спокій", – заявив Пісторіус журналістам у Берліні.

Він зазначив, що потенційний вплив цієї зброї залежить від місця розміщення. Тому публічно висловлювати припущення, за його словами, ще зарано.

При цьому міністр повідомив, що тривають внутрішні консультації з приводу цих повідомлень, і вживаються необхідні заходи.

Нагадаємо, західні розвідувальні служби попередили про нову ядерну загрозу з боку Москви: Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиметься від будь-яких загроз у космосі на тлі повідомлень про те, що Росія готується до запуску супутника з ядерною зброєю.