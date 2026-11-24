Британські компанії та організації, які надають допомогу Силам оборони України, зокрема постачають компоненти зброї, обладнання або логістичну підтримку, отримали попередження від уряду про те, що можуть стати мішенню російських диверсійних атак.

Про це йшлося у попередженні британського Міністерства оборони та Національного управління з питань захисту (NPSA), підрозділу MI5, повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У спільному попередженні зазначено, що компанії повинні "діяти негайно, щоб зменшити можливості для ворожих суб’єктів ідентифікувати організацію чи співробітників як цілі, проводити ворожу розвідку та здійснювати напади на людей, об’єкти чи операції".

Уряд наголошує, що останніми місяцями Росія посилила спроби здійснення диверсій проти європейських об’єктів, пов’язаних з обороною.

"Зазвичай це характеризується залученням посередників, які використовують не надто складні методи диверсій, такі як підпали", – йдеться у попередженні.

Як зазначають Міноборони та NPSA, така діяльність спрямована на підрив підтримки України і може включати інші "ворожі" дії, такі як залякування, шпигунство та інформаційні операції.

"Якщо ваша організація займається військовими закупівлями або постачає обладнання Збройним силам України, вона може стати ціллю. Це стосується й організацій у ланцюгу постачання", – застерігають відомства.

У попередженні також викладено низку заходів, яких повинні вжити компанії цього сектору, щоб зменшити ризик російських диверсій. Серед них – мінімізація поширення "непотрібної публічної інформації" та застосування "підходу, орієнтованого на безпеку, до комунікацій та діяльності в інтернеті".

Організаціям радять забезпечити свій персонал навичками розпізнавання "ворожої розвідки", захисту особистої безпеки та повідомлення про проблеми.

Їм також рекомендується мінімізувати наслідки атаки шляхом виявлення та захисту своїх найважливіших активів, регулярного перегляду записів відеоспостереження, забезпечення безпеки входів та контролю доступу, а також відпрацювання "процедур реагування на підозрілу діяльність".

У вересні голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

У жовтні у Данській службі національної безпеки та розвідки (PET) заявили, що Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну.