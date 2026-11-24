Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з італійським колегою Антоніо Таяні питання двосторонніх відносин на тлі того, як Рим вимагає від української сторони пояснень про внесення до бази "Миротворець" італійських політиків.

Про це Сибіга повідомив на платформі X, пише "Європейська правда".

Міністр поінформував главу МЗС Італії про нещодавню ескалацію терору з боку Росії проти українців та про дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. Сибіга і Таяні також обговорили важливість свободи судноплавства та виклики у сфері безпеки в Середземному та Чорному морях.

Український дипломат висловив вдячність Італії за її послідовну підтримку у зміцненні оборонного потенціалу України, просуванні її вступу до ЄС та підтримку дипломатичних зусиль для завершення війни.

Окремо Сибіга подякував Таяні "за плідний обмін думками, під час якого ми зосередилися на вирішенні всіх невирішених питань у дусі тісного партнерства між Україною та Італією".

Нагадаємо, днями між двома країнами розгорівся дипломатичний скандал. 18 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні доручив італійському послу в Києві Карло Формозі звернутися до української влади з проханням надати роз’яснення щодо внесення євродепутатів від партії "Рух п’яти зірок" до "чорного списку" на сайті "Миротворця".

Згодом посольство України в Римі відреагувало на застереження МЗС Італії щодо внесення італійських політиків до "чорного списку" на сайті "Миротворця", запевнивши, що ця платформа не представляє позицію українського уряду.

За даними італійських ЗМІ, до списку також потрапляв віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні. Сам лідер ультраправої "Ліги" обурився цим, зажадавши вибачень від президента України Володимира Зеленського та пригрозивши заблокувати допомогу Києву.

Згодом Сальвіні зник зі списку. Під час пресконференції в понеділок в Римі він оголосив, що зустрінеться з послом України в Італії та вимагатиме подальших заходів проти цієї платформи.

"Я попрошу видалити моє ім'я та імена всіх громадян Італії на цьому вебсайті, який підбурює до насильства, а також закрити сайт. Це тривожний момент", – сказав італійський віцепрем’єр.

Нагадаємо, міжнародні партнери Україні неодноразово закликали вжити заходів щодо сайту "Миротворця". У 2021 році Європарламент у резолюції про Угоду про асоціацію Україна ЄС закликав Київ заблокувати портал як приклад "екстремістської групи, що підбурює ненависть".