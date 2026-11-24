Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо ERR, передає "Європейська правда".

Міхал зазначив, що через пів року уряд зможе оцінити, чи щось змінилося, чи зменшилася загроза безпеці та чи можна знову відкрити прикордонні переходи.

"В іншому випадку вони залишаться закритими", – сказав він.

Прем'єр наголосив, що головний критерій для відкриття кордону – те, як змінюється ситуація з безпекою загалом.

"Жителі та підприємці Естонії не повинні побоюватися нападів у власній країні. Чому закриття кордону з Росією допомагає? Причина проста. Через кордон проходять вантажі та люди, які не повинні його перетинати. Вони намагаються проскочити, де тільки можна, з боку Естонії, Латвії чи десь ще. Крім того, ми знаємо, що російські спецслужби уважно вивчають тих, хто їздить до Росії, і дивляться, кого можна схилити до співпраці", – пояснив він.

За його словами, умовою відкриття кордону є припинення нападів в Естонії та гібридних атак в Європі на замовлення Росії, а також припинення спроб схилити до співпраці естонських громадян та інших людей, які приїжджають з Естонії.

"Ми давно чекаємо, коли ситуація заспокоїться, коли почнеться деескалація. Естонія діяла дуже стримано. Якби ми приймали рішення під впливом емоцій, то зробили б це ще рік тому", – додав Міхал.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Латвійський прем’єр-міністр Андріс Кулбергс доручив відповідним відомствам до наступного тижня підготувати чітку позицію Латвії щодо можливого закриття кордону з Росією.