У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагіка Царукяна

У понеділок в Єревані за підозрою у шахрайстві затримали бізнесмена та лідера опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Armenpress з посиланням на дані Слідчого комітету.

У рамках одного з кримінальних проваджень Слідчий комітет отримав інформацію про те, що низка осіб під керівництвом Гагіка Царукяна у 2022–2024 роках, ймовірно, вчинили шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

За даними правоохоронців, члени злочинного угруповання, що діяло під керівництвом Царукяна, під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном та Вірменією досягли домовленостей із громадянами Ірану, створили спільні юридичні особи та, використовуючи схему організації логістичних перевезень, ввезли до країни 52 транспортні засоби, техніку, паливо та різні товари.

Слідство стверджує, що після ввезення були підроблені митні декларації та інші офіційні документи, а майно загальною вартістю близько 8,13 млрд драмів (21,07 млн доларів) було викрадено шахрайським шляхом.

Учасники групи легалізували майно шляхом підробки імпортної документації, відчуження частини товарів на підставі підроблених документів та змішування виручених коштів із законними доходами.

Окрім Царукяна, у цій справі затримано ще одного підозрюваного.

Слід зазначити, що політик очолює проросійську партію "Процвітаюча Вірменія", яка не потрапила до парламенту за підсумками червневих виборів.

Нагадаємо, останні парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив про "історичну перемогу" своєї партії "Громадянський договір".

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