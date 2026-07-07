У Бельгії застерегли Трампа від нападів на Мелоні

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заступився за італійську прем’єрку Джорджу Мелоні після того, як вона вчергове стала жертвою глузувань з боку президента США Дональда Трампа.

Про це Франкен сказав в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Бельгійський міністр заявив, що європейцям варто бути обережними, щоб не налаштувати проти себе Трампа, однак у цьому мають бути певні межі – особливо, коли йдеться про атаки на Мелоні.

"Звісно, він нам потрібен як союзник, але не чіпайте Мелоні. Вона – королева правоцентристів у Європі. Вона – альфа. Залиште її в спокої", – сказав Франкен.

У неділю ввечері Трамп опублікував фото Мелоні, пожартувавши, що йому знадобиться судовий наказ про заборону їй наближатися до нього.

"Я її люблю, вона консервативна, вона повністю на одній хвилі зі мною... І на якій підставі ви збираєтеся сваритися? Через фотографію!" – прокоментував скандал бельгійський міністр.

Очільник Міноборони Бельгії підкреслив, що ЄС ще далеко не готовий захищати себе без постійної допомоги США, тому європейцям "потрібно тримати американців на своєму боці". За його словами, Європі знадобиться "від п’яти до десяти років", щоб наростити військові потужності, які наразі забезпечують США.

"Нам потрібні американці, тому треба бути дипломатичними, прислухатися до їхніх слів, намагатися бути ввічливими", – додав Франкен.

У неділю президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі вчергове висміяв прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту Групи семи, що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Минулого місяця італійська прем’єрка обурилася заявами Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті Групи семи. Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

20 червня Трамп пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.