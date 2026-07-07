У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів

Норвезький уряд прагне, щоб Китай використав свої зв’язки з російським керівництвом, аби допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, його цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Глава уряду Норвегії виступив із таким закликом під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло. Стьоре повідомив, що більша частина їхніх переговорів була присвячена війні в Україні.

"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал", – сказав норвезький прем’єр.

За словами посадовця, існує "великий потенціал" для співпраці Європи з Китаєм, однак він залишається обмеженим через взаємодію Пекіна з Москвою.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, виступаючи раніше в понеділок, заявив, що діалог з КНР щодо припинення війни в Україні був "конструктивним та багатообіцяючим".

"Я не речник Китаю. Я не збираюся їх цитувати, але в їхніх словах є деякі натяки", – сказав дипломат, коли його запитали, чи натякав Китай, що допоможе залучити Росію до переговорів.

Норвезькі посадовці заявили, що переговори між РФ та Україною мають розпочатися без жодних умов, починаючи з припинення вогню на основі поточної лінії фронту.

"Це, по суті, є значною поступкою з боку України. Адже це відбувається на їхній території", – сказав прем’єр-міністр Норвегії.

Минулого тижня МЗС Німеччини викликало китайського посла для термінових переговорів через повідомлення про те, що російських солдатів навчають у Китаї.

У травні стало відомо, що наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели навчання для близько 200 російських солдатів на території Китаю. Деякі з них згодом повернулися, щоб воювати в Україні.

Інформація про це була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу, повідомив "ЄвроПравді" співрозмовник у Брюсселі на умовах анонімності.