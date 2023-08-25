Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся з Путіним, бум – і перестав існувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість переговорів Києва та Москви, провів паралелі у відносинах між ватажком терористів Вагнера Євгенієм Пригожиним і Владіміром Путіним.

Про це Кулеба заявив на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві в п’ятницю, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, голова української дипломатії зазначив, що це "питання дуже специфічне".

"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – додав він.

На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".

"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.

У цьому контексті голова МЗС подякував Туреччині за її зусилля, спрямовані на якнайшвидше припинення російської агресії та встановлення "справедливого й тривалого миру".

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.