Словенія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Словенія стала новою країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.



Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023

"Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", – додав Зеленський.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Раніше стало відомо про долучення Чорногорії до декларації. Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.