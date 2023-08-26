Украина начала переговоры с еще одним государством о двусторонних "гарантиях безопасности"

Канада стала третьим государством, с которым Украина в пятницу начала переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности.

Об этом в пятницу вечером сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Первый раунд переговоров с Канадой о так называемых гарантиях безопасности, предусмотренных совместной декларацией лидеров стран "Группы семи", провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

На Банковой не уточнили подробностей разговоров, но отметили, что будущие двусторонние "гарантии безопасности" сделают Украину "более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО".

В течение августа Украина также начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

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