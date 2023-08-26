Укр Рус Eng

Украина начала переговоры с еще одним государством о двусторонних "гарантиях безопасности"

Суббота, 26 августа 2023, 14:05

Канада стала третьим государством, с которым Украина в пятницу начала переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности.

Об этом в пятницу вечером сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Первый раунд переговоров с Канадой о так называемых гарантиях безопасности, предусмотренных совместной декларацией лидеров стран "Группы семи", провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Словения присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

На Банковой не уточнили подробностей разговоров, но отметили, что будущие двусторонние "гарантии безопасности" сделают Украину "более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО".

В течение августа Украина также начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Канада