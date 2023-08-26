Джонсон: Те, що Путін зробив із Пригожиним, показує ціну переговорів із РФ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ймовірне вбивство Євгенія Пригожина не могло відбутись без вказівки президента РФ Владіміра Путіна, а тому показує, що домовлятись із ним не має сенсу.

Про це Джонсон написав у своїй останній колонці для таблоїда Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єр Британії наголошує: хай що саме сталось із літаком, на якому був Пригожин, його імовірна смерть не могла відбутись без наказу Путіна.

"Путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна "данина пам'яті" загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок "Хрещеного батька"…. Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азійського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю", – пише Джонсон.

Він пояснює, що саме таке відкрите бажання російського президента кинути виклик США сприяє його популярності в скептично налаштованих до Заходу державах.

"Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії в усьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усіх тих, хто каже, що на Захід не можна покладатися, і що він не буде з вами й не доведе справу до кінця", – застерігає британський політик.

Джонсон додає, що союзникам України не варто зациклюватись на долі Путіна, а продовжувати підтримку держави, яку він вирішив захопити.

"На щастя, є один очевидний висновок з люциферівського падіння Євгенія Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає, усі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів, або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир", – підкреслив він.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість переговорів Києва та Москви, також провів паралелі у відносинах між ватажком терористів Вагнера Євгенієм Пригожиним і Владіміром Путіним.

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".