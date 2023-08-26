Макрон збирає представників політичних партій на вечерю наступного тижня

Французький президент Емманюель Макрон увечері в п’ятницю надіслав запрошення різним політичним партіям, які мають парламентське представництво, на "спільну роботу та вечерю" в середу, 30 серпня.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV, пише "Європейська правда".

Дискусія за участю президента Франції та політиків, згідно з оприлюдненим текстом листа, триватиме кілька годин у закритому форматі.

У листі Макрон пропонує політсилам "домовитися про напрямки дій, які можуть знайти конкретне та швидке втілення в досягненнях уряду і законодавчих текстах, створених разом". Їх закликають внести власні теми для обговорення.

"Однак формат дискусії, яка триватиме кілька годин і в якій візьмуть участь усі сторони, є безпрецедентним: ніколи раніше президент республіки не збирав представників політичних сил в одному приміщенні для зустрічі такого типу", – зауважує BFMTV.

Точно відомо, що на зустрічі буде присутній лідер ультраправої партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла й представник соціалістів Олів’є Фор.

Рейтинг президента Франції цього року значно похитнувся через ухвалення вкрай непопулярної пенсійної реформи, яка підвищує вік виходу на пенсію.

На цьому тлі міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про ризик перемоги ультраправої Марін Ле Пен на наступних виборах президента у 2027 році.