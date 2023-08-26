Макрон собирает представителей политических партий на ужин на следующей неделе

Французский президент Эмманюэль Макрон вечером в пятницу направил приглашение различным политическим партиям, которые имеют парламентское представительство, на "совместную работу и ужин" в среду, 30 августа.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV, пишет "Европейская правда".

Дискуссия с участием президента Франции и политиков, согласно обнародованному тексту письма, продлится несколько часов в закрытом формате.

В письме Макрон предлагает политсилам "договориться о направлениях действий, которые могут найти конкретное и быстрое воплощение в достижениях правительства и законодательных текстах, созданных вместе". Их призывают внести собственные темы для обсуждения.

"Однако формат дискуссии, которая продлится несколько часов и в которой примут участие все стороны, является беспрецедентным: никогда ранее президент республики не собирал представителей политических сил в одном помещении для встречи такого типа", – отмечает BFMTV.

Точно известно, что на встрече будет присутствовать лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и представитель социалистов Оливье Фор.

Рейтинг президента Франции в этом году значительно пошатнулся из-за принятия крайне непопулярной пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на пенсию.

На этом фоне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о риске победы ультраправой Марин Ле Пен на следующих выборах президента в 2027 году.