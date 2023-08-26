Укр Рус Eng

Посол у Німеччині: Затримки у військовій допомозі – причина повільного контрнаступу

Субота, 26 серпня 2023, 17:21

Український посол у Берліні Олексій Макєєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Збройних Сил не виправдовує очікувань за швидкістю.

Про це Макєєв сказав в інтерв’ю суспільному радіо Deutschlandfunk, фрагменти якого в суботу оприлюднила агенція DPA, пише "Європейська правда".

За словами посла, нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є однією з причин труднощів, перед якими Україна постала у своєму контрнаступі.

"Росія мала час вибудувати барикади", – сказав Макеєв.

Він додав, що "підготовка і оснащення" українських штурмових бригад зайняла дуже багато часу. Ці бригади, за його словами, зараз повністю оснащені західним озброєнням і боєприпасами.

Також Макєєв згадав про дебати в Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні і предметні переговори" з німецьким урядом про постачання далекобійних ракет Taurus.

Крім того, дипломат підкреслив, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання винищувачів F-16 є настільки для неї важливим.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.

Водночас канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ