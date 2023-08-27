Боррель розповів, як санкції вплинули на економіку РФ

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав неправдою те, що санкції ЄС против Росії не працюють.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своєму блозі.

Високий представник Євросоюзу наголосив, що за рік санкції "значно обмежили можливості Москви, спричинивши фінансову скруту, відрізавши країну від ключових ринків та суттєво погіршивши її промисловий і технологічний потенціал".

"Щоб зупинити війну, ми повинні продовжувати цей курс. Наші обмежувальні заходи, якщо використовувати технічно правильний термін, є безпрецедентними за своїм масштабом і зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви", – вважає Боррель.

За його словами, ці заходи "спричиняють жорсткі, відчутні наслідки для російської економіки, незважаючи на величезні доходи від продажу нафти і газу, які Росія використовувала як буфер у перший рік вторгнення".

Голова європейської дипломатії висловив впевненість, що "з часом їхній вплив посилюватиметься, оскільки ці заходи мають довгостроковий вплив на бюджет Росії та її промислову і технологічну базу".

За його даними, економіка РФ скоротилася у 2022 році на 2,1%. Він також передбачає, що перспективи Росії на 2023 рік "залишаються похмурими", навівши прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку, згідно з яким ВВП Росії скоротиться на 2,5%.

"Всі складові російського приватного попиту, включаючи приватні інвестиції та споживання, залишаються пригніченими. Зростають лише державні витрати, пов'язані з військовими діями, тобто витрати на оборону".

Боррель написав, що порівняно з 2021 роком, у 2022 році 58% загального імпорту ЄС з Росії вже припинено, назвавши це "безпрецедентне роз'єднанням (зв'язків)", тоді як неенергетичний імпорт з Росії, вказав він, впав майже на 60%.

"Цей рух прискорюється: падіння імпорту неенергетичних товарів перевищило 75% за перший квартал 2023 року, а для енергетичних товарів падіння ще більше – мінус 80%", – наголосив посадовець.

Голова європейської дипломатії також вказав, що енергетичні санкції G7+ щодо нафти "довели свою ефективність", адже ціна на російську нафту впала з початку дії ембарго ЄС та обмежень G7+ на ціни на нафту.

Боррель навів дані, згідно з якими експорт товарів подвійного призначення та передових технологій, які необхідні для виробництва обладнання та зброї, що використовуються Рф для ведення війни против України, впав на 78% у 2022 році порівняно з 2019-2021 роками.

Нагадаємо, що згідно з липневим звітом Єврокомісії, санкції зупинили імпорт із Росії до Євросоюзу на суму близько 91 мільярда євро, значно погіршили промисловий і технологічний потенціал РФ, змусивши її витратити майже третину федерального бюджету на оборону і внутрішню безпеку.

Крім того, експорт ЄС до Росії та імпорт з РФ впали більш як на 50% порівняно з 2021 роком. Водночас Москва змогла накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші технології-замінники з третіх країн, як-то Китай, Казахстан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше визнала недостатню ефективність санкцій проти Росії, оскільки "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".