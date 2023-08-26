Голова МЗС Угорщини знову нарікає на "неефективність" санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в суботу вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу.

Слова Сійярто на консервативному фестивалі Tranzit в угорському селищі Тихань цитує портал Telex, пише "Європейська правда".

Голова угорського МЗС повторив тезу прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що Європа нібито вирішила "глобалізувати" війну замість "локалізувати" її, тому що "деякі європейські політики перебувають у стані воєнного психозу".

"США втягли Європу у перегони – гонку військової допомоги, аби побачити, наскільки вона може допомогти Україні… Ми буквально знищуємо Європу", – вважає Сійярто.

На його думку, санкції Євросоюзу проти Росії не дали бажаного результату, і з них "сміються в усьому світі".

"Політика санкцій провалилась. І питання в тому, а що з політиками, які її проштовхували? Бо логічно подумати, що вони мають зазнати невдачі, адже хтось має нести відповідальність", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, що згідно з липневим звітом Єврокомісії, санкції зупинили імпорт із Росії до Євросоюзу на суму близько 91 мільярда євро, значно погіршили промисловий і технологічний потенціал РФ, змусивши її витратити майже третину федерального бюджету на оборону і внутрішню безпеку.

Крім того, експорт ЄС до Росії та імпорт з РФ впали більш як на 50% порівняно з 2021 роком. Водночас Москва змогла накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші технології-замінники з третіх країн, як-то Китай, Казахстан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше визнала недостатню ефективність санкцій проти Росії, оскільки "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".