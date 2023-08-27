Пропутінській Нетребко заборонили виступати в Естонії

Російська оперна співачка Анна Нетребко не виступатиме в листопаді в Таллінні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Piletilevi.

Концерт Нетребко та Юсифа Ейвазова планувався 14 листопада. Організатори пообіцяли повернути гроші за квитки.

Сайт пропутінської оперної співачки ще не прибрав оголошення про її концерт в естонській столиці. Дату виступу Нетребко в Талліні вже двічі переносили.

Перед цим скасували концерт Нетребко в Ліхтенштейні, який мав відбутися 26 серпня.

Раніше повідомлялося, що Нетребко не виступатиме в Муніципальному домі Праги у жовтні.

Це сталося після того, як незгоду з проведенням концерту Анни Нетребко висловила коаліція міської ради Праги, яка зауважила, що росіянка перебуває у санкційному списку України, і її виступ у чеській столиці некоректний з огляду на дії Росії в Україні.

Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, в минулому підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Нагадаємо, у липні 2022 року концерт Анни Нетребко у Штутгарті скасували без можливості перенесення дати. А перед тим її звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.