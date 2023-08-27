Пропутинской Нетребко запретили выступать в Эстонии

Российская оперная певица Анна Нетребко не будет выступать в ноябре в Таллинне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Piletilevi.

Концерт Нетребко и Юсифа Эйвазова планировался 14 ноября. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Сайт пропутинской оперной певицы еще не убрал объявление о ее концерте в эстонской столице. Дату выступления Нетребко в Таллине уже дважды переносили.

Перед этим отменили концерт Нетребко в Лихтенштейне, который должен был состояться 26 августа.

Ранее сообщалось, что Нетребко не будет выступать в Муниципальном доме Праги в октябре.

Это произошло после того, как несогласие с проведением концерта Анны Нетребко выразила коалиция городского совета Праги, которая отметила, что россиянка находится в санкционном списке Украины, и ее выступление в чешской столице некорректно, учитывая действия России в Украине.

Нетребко, которая долгое время живет в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за всю свою жизнь.

Напомним, в июле 2022 года концерт Анны Нетребко в Штутгарте отменили без возможности переноса даты. А перед тем ее уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.