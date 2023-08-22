Єврокомісар: Праворадикали можуть вплинути на майбутнє ЄС та підтримку України

Єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс вбачає у праворадикальних силах загрозу майбутньому Євросоюзу та підтримці України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі литовського суспільного мовника LRT в програмі "Тема дня".

За словами єврокомісара, його "найбільше турбує" той факт, що в Європі посилюються радикальні праві сили.

"Ми знаємо, що часто це партії, які відкрито зустрічалися з Владіміром Путіним, тиснули йому руку і отримували фінансування через різні фінансові схеми і банки, і в цьому випадку це викликає велике занепокоєння, оскільки це може вплинути не тільки на підтримку України, а й на майбутнє ЄС в цілому", – вважає Сінкявічюс.

З огляду на це, заявив єврокомісар, вкрай важливо, щоб основні партії в Євросоюзі не взяли на себе "більш радикальний правий порядок денний".

Коментуючи проведення реформ в Україні, Сінкявічюс зауважив, що "прогрес можна оцінити як вражаючий", якщо врахувати війну та зусилля Києва з відновлення своєї території від окупації РФ.

За його оцінкою, реформи у сфері правосуддя та свободи ЗМІ, які здійснює Україна, "є дуже важливими, майже фундаментальними, як клей, що скріплює Європейський Союз", але бракує прогресу в боротьбі з корупцією та ухваленні так званого "закону про олігархів". Він також анонсував оновлені рекомендації для України від Європейської комісії у жовтні.

Як повідомлялося, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році