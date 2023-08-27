У Парижі заборонять електросамокати

У французькій столиці Парижі з 1 вересня будуть заборонені електросамокати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал RTBF.

Місцева влада вирішила не продовжувати контракти з трьома приватними операторами, які надають ці транспортні засоби.

Як зазначає телеканал, Париж стане першим європейським містом, де будуть заборонені електросамокати.

До 31 серпня три компанії-оператори повинні будуть прибрати свої електросамокати з вулиць Парижа.

Рішення про заборону електросамокатів ухвалили за підсумками голосування серед парижан, яке організувала мерія міста.

За заборону проголосувало 89% – 103 084 парижан, які взяли участь у голосуванні. Водночас голосування піддали критиці за низьку явку.

Нагадаємо, 8 червня Сейм Литви ухвалив поправки до закону про безпечний рух дорогами, які вводять нові вимоги до електросамокатів, включно з можливою забороною на їх використання на тротуарах.

У середині травня Сейм Литви зробив перший крок для врегулювання руху електросамокатів на дорогах, схваливши в першому читанні поправки до закону про безпеку дорожнього руху.