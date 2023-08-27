В Париже запретят электросамокаты

Во французской столице Париже с 1 сентября будут запрещены электросамокаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTBF.

Местные власти решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые предоставляют эти транспортные средства.

Как отмечает телеканал, Париж станет первым европейским городом, где будут запрещены электросамокаты.

До 31 августа три компании-операторы должны будут убрать свои электросамокаты с улиц Парижа.

Решение о запрете электросамокатов приняли по итогам голосования среди парижан, которое организовала мэрия города.

За запрет проголосовало 89% – 103 084 парижан, принявших участие в голосовании. В то же время голосование раскритиковали из-за низкой явки.

8 июня Сейм Литвы принял поправки к закону о безопасном движении по дорогам, которые вводят новые требования к электросамокатам, включая возможный запрет на их использование на тротуарах.

В середине мая Сейм Литвы сделал первый шаг для урегулирования движения электросамокатов на дорогах, одобрив в первом чтении поправки к закону о безопасности дорожного движения.