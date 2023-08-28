ЄС не вистачає перекладачів для навчання українських військових

Головною проблемою тренування українських військових у Німеччині стала нестача компетентних перекладачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

За словами відповідального за багатонаціональну навчальну місію ЄС генерала Мартіна Бонна з Нідерландів, перекладачі — це "проблема номер один".

У матеріалі йдеться, що Київ та західні столиці надають перекладачів, які часто мають проблеми зі знанням необхідної військової лексики.

"Великим викликом є переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті... Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті", – уточнив Бонн.

Як стверджує видання, Німеччина – не єдина країна, яка стикається з проблемами перекладу під час навчальних програм.

До кінця року 10 тисяч українських солдатів пройдуть підготовку в Німеччині, що є частиною більш широкої програми Заходу з оснащення українських збройних сил танками, артилерією і системами ППО, в рамках якої Київ відправив 63 тисячі новобранців до навчальних таборів в Європі та США.

Раніше речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що після курсів із англійської мови у вересні-жовтні очікується початок навчання українських льотчиків польотам на F-16 на авіабазі в США.

Найвищий військовий посадовець на рівні ЄС, генерал Роберт Брігер допускає, що після завершення війни навчальні місії європейських військових для українців зможуть відбуватися в Україні.

Нагадаємо, одночасно у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.