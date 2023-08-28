ЕС не хватает переводчиков для обучения украинских военных

Главной проблемой тренировки украинских военных в Германии стала нехватка компетентных переводчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По словам ответственного за многонациональную учебную миссию ЕС генерала Мартина Бонна из Нидерландов, переводчики – это "проблема номер один".

В материале говорится, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, которые часто имеют проблемы со знанием необходимой военной лексики.

"Большим вызовом является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", – уточнил Бонн.

Как утверждает издание, Германия – не единственная страна, которая сталкивается с проблемами перевода во время учебных программ.

До конца года 10 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами ПВО, в рамках которой Киев отправил 63 тысячи новобранцев в учебные лагеря в Европе и США.

Ранее представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что после курсов по английскому языку в сентябре-октябре ожидается начало обучения украинских летчиков полетам на F-16 на авиабазе в США.

Высший военный чиновник на уровне ЕС, генерал Роберт Бригер допускает, что после завершения войны учебные миссии европейских военных для украинцев смогут происходить в Украине.

Напомним, одновременно в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.