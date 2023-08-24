Пентагон підтвердив, що США будуть навчати українців на F-16

Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це на брифінгу в четвер заяви речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

Як зазначив Райдер, США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".

"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", – додав він.

Речник Пентагону зазначив, що поки невідоме точне число українців, які проходитимуть навчання у США, але очікується, що буде "кілька" льотчиків і "десятки" обслуговувального персоналу.

Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.

Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.

Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.