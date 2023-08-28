Стало відомо, коли Трампу оголосять звинувачення у Джорджії через втручання у вибори

Суд округу Фултон штату Джорджія викликав усіх 19 фігурантів справи про втручання у вибори 2020 року, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, на наступну середу, 6 вересня, для оголошення звинувачень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Оголошення Трампу звинувачень, де він, найімовірніше, заявить про свою невинуватість, відбудеться о 16:30 за Києвом. Інший фігурант справи, ексадвокат Трампа, Руді Джуліані, заслухає звинувачення слідом за ним, о 16:45 за Києвом.

Поки не зрозуміло, чи з'явиться Трамп або інші фігуранти до суду особисто, оскільки правила дозволяють проводити слуханням через Zoom. Також обвинувачені можуть відмовитись від участі в засіданні, якщо дозволить суддя.

Крім того, суд раніше в понеділок відхилив клопотання адвокатів Трампа призначити розгляд по суді справи на 2026 рік.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп минулого тижня пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті за понад десятком звинувачень, пов'язаних із його спробами змінити результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".