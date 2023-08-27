Трампу пожертвували рекордні $7,1 мільйона після тюремного фото

Колишній президент США Дональд Трамп зібрав 7,1 млн доларів пожертв після свого перебування у в'язниці в Атланті 24 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico із посиланням на дані виборчого штабу експрезидента.

Згідно з інформацією особи, яка знайома з сумою пожертв, лише за п'ятницю політик зібрав 4,18 млн доларів, що стало найвищим показником за добу його кампанії.

Збір коштів для штабу здійснюється за рахунок товарів, які Трамп продає через свій інтернет-магазин. Після того арешту експрезидента кампанія почала продавати футболки, плакати, наклейки на бампер та кулери для напоїв із зображенням похмурого обличчя політика.

Ці товари мають слоган "Never Surrender" ("Ніколи не здавайся!") та коштують від 12 до 34 доларів. Виборчий штаб Трампа також заохочує онлайн-донорів електронними листами та текстовими повідомленнями.

У виборчому штабі колишнього президента заявили, що за останні три тижні, протягом яких йому були пред'явлені звинувачення, Трамп зібрав майже 20 млн доларів.

Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Політик наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".