У Москві "арештували" суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го

Басманний суд Москви заочно арештував трьох литовських суддів, які винесли вирок у справі про події січня 1991 року у Вільнюсі, коли в результаті штурму будівлі телецентру російськими спецпризначенцями загинули 14 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Медіазона".

Слідчий комітет РФ звинувачує суддів Вільнюського окружного суду у винесенні "завідомо неправосудного вироку", що за російським законодавством передбачає покарання аж до позбавлення волі.

Усіх трьох суддів – Айнору Мацявічене, Віргінію Пакальніте-Тамошюнайте й Артураса Шумскаса – раніше додали в базу федерального розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії.

Про порушення кримінальної справи проти трьох литовських суддів російський Слідчий комітет відзвітував за два тижні після вироку у "справі 13 січня", який вони винесли навесні 2019 року. Незабаром заочно переслідувати стали й литовських прокурорів, які брали участь у процесі.

Вирок у так званій справі 13 січня Вільнюський окружний суд виніс у березні 2019 року.

67 громадянам Росії, Білорусі та України оголосили звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Більшість з них притягнули до суду заочно, перед судом постали лише двоє громадян Російської Федерації – колишні радянські військовослужбовці Юрій Мель і Геннадій Іванов.

У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові частин почали штурм Вільнюської телевежі та будівлі Комітету з радіо та телемовлення, намагаючись повалити законно обрану владу Литви, яка проголосила про відновлення незалежності Литви. У результаті загинули 14 людей, ще сотні постраждали.