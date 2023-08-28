Президенту Республіки Сербської захотілось в "альтернативу ЄС" – БРІКС

Мілорад Додік, очільник Республіки Сербської, закликав до вступу Боснії і Герцеговини до неформального об’єднання БРІКС через нібито гальмування європейської інтеграції.

Таке Додік мовив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На думку проросійського очільника Республіки Сербської, "Європейський Союз має альтернативу" у вигляді БРІКС.

"З огляду на те, що з Брюсселя постійно надходять нові та незрозумілі умови прийому в ЄС, вважаю, що БіГ потрібно податись на членство у БРІКС", – написав Додік.

Европска унија има алтернативу. С обзиром на то да се из Брисела испостављају увијек нови и нејасни услови за пријем у Европску унију, сматрам да БиХ треба да поднесе захтјев за чланство у БРИКС. Вјерујем да би била примљена прије него у ЕУ.

Наредних дана представници институција… — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 28, 2023

Висловивши сподівання, що Боснія і Герцеговина вступлять у БРІКС раніше, ніж у ЄС, він пообіцяв підконтрольним йому посадовцям Республіки Сербської направити відповідну пропозицію.

Нагадаємо, БРІКС – це англійська абревіатура на позначення неформального об’єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки, що існує з 2001 року. БРІКС подає себе як альтернативу західним структурами штибу "Великої сімки" чи "Великої двадцятки".

На саміті наприкінці серпня лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ і Саудівську Аравію. (Більше про це – в подкасті "Української правди".)

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати, відповідно до Дейтонської мирної угоди. Водночас РС і її президент Мілорад Додік в останні тижні ухвалили кроки, які прямо суперечать цим угодам.

Не без російської підтримки, Додік раніше неодноразово погрожував вивести Республіку Сербську зі складу Боснії і Герцеговини, погрожуючи підірвати мир на Західних Балканах.

Більше про ситуацію в цій країні читайте в інтерв'ю "ЄвроПравди" з головою Президії БіГ Желько Комшичем: Вплив Путіна на Балканах, подвійні стандарти Заходу, шанси нової війни.