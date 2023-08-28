Президенту Республики Сербской захотелось в "альтернативу ЕС" - БРИКС

Милорад Додик, глава Республики Сербской, призвал к вступлению Боснии и Герцеговины в неформальное объединение БРИКС из-за якобы торможения европейской интеграции.

Такое Додик сказал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По мнению пророссийского главы Республики Сербской, "Европейский Союз имеет альтернативу" в виде БРИКС.

"Учитывая то, что из Брюсселя постоянно поступают новые и непонятные условия приема в ЕС, считаю, что БиГ нужно податься на членство в БРИКС", – написал Додик.

Европска унија има алтернативу. С обзиром на то да се из Брисела испостављају увијек нови и нејасни услови за пријем у Европску унију, сматрам да БиХ треба да поднесе захтјев за чланство у БРИКС. Вјерујем да би била примљена прије него у ЕУ.

Наредних дана представници институција… — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 28, 2023

Выразив надежду, что Босния и Герцеговина вступят в БРИКС раньше, чем в ЕС, он пообещал подконтрольным ему чиновникам Республики Сербской направить соответствующее предложение.

Напомним, БРИКС – это английская аббревиатура для обозначения неформального объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, существующего с 2001 года. БРИКС подает себя как альтернативу западным структурами типа "Большой семерки" или "Большой двадцатки".

На саммите в конце августа лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Эфиопию, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. (Больше об этом – в подкасте "Украинской правды".)

После войны 1990-х годов Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты, в соответствии с Дейтонским мирным соглашением. В то же время РС и ее президент Милорад Додик в последние недели приняли шаги, прямо противоречащие этим соглашениям.

Не без российской поддержки, Додик ранее неоднократно угрожал вывести Республику Сербскую из состава Боснии и Герцеговины, угрожая подорвать мир на Западных Балканах.

Больше о ситуации в этой стране читайте в интервью "ЕвроПравды" с председателем Президиума БиГ Желько Комшичем: Влияние Путина на Балканах, двойные стандарты Запада, шансы новой войны.