Прем’єрка Італії створила в уряді кризову групу через зростаючий наплив мігрантів 

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сликала комітет нацбезпеки, щоб покращити реагування на все більший потік мігрантів через Середземне море, які прибувають до берегів Італії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Мелоні після засідання у понеділок оголосила, що активувала міжвідомчий Комітет з безпеки Республіки, який тепер діятиме на постійній основі, щоб аналізувати ситуацію з міграцією.

"Наша мета – прагматично вирішувати проблему, зі швидкими і скоординованими рішеннями", – заявила прем’єрка.

За увесь 2023 рік до Італії прибуло близько 113,5 тисяч людей, тоді як у той же час за минулий рік – близько 56 тисяч. В останні дні зареєстрували рекордну кількість прибуттів: за п’ятницю прибуло 2300 осіб, у суботу – понад 3000, у неділю – майже тисяча.

Основними "воротами" для в’їзду мігрантів до Італії залишається найпівденніший острів Лампедуза, що поруч з узбережжям Тунісу. Наближеність острова до Африки зробила цей маршрут пріоритетним для людей, які сподіваються отримати притулок у Європі, і нелегальних перевізників, які продають місця у човнах.

Станом на неділю на Лампедузі було понад 4 тисячі мігрантів, за лічені дні прибули сотні човнів. Керівник місцевої поліції повідомив, що це рекордні показники, але ситуація залишається під контролем. З Лампедузи, де є лише кількасот місць для тимчасового розселення, мігрантів перевозять на Сицилію.

У неділю один з міністрів італійського уряду закликав ЄС допомогти Італії впоратися з проблемою, тому що ситуація на Лампедузі стає напруженою.

