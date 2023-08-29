Посли G7 на зустрічі зі спікером Ради нагадали про пріоритети у реформах

Посли країн "Групи семи" провели зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, яку присвятили найважливішим напрямкам реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посли розповіли у своєму Twitter.

На зустрічі послів зі Стефанчуком йшлося про судову та антикорупційну реформи.

"Ми також підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, нового визначення політично значущих осіб, зміцнення антикорупційних установ, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР", – розповіли посли.

Руслан Стефанчук, розповідаючи про розмову, зазначив, що подякував послам за всебічну допомогу їхніх країн і рекомендації.

"Наголосив також, що успішний процес реформ визначатиме майбутнє України як європейської держави, члена ЄС і НАТО", – додав Стефанчук.

Минулого тижня Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №9419-1 про відновлення подання фінансових звітів політичними партіями, чого вимагали у G7.

Нагадаємо також, що останнім часом змінилися або невдовзі зміняться низка послів країн "Групи семи". Зокрема, в Україну прибули нові посли Франції та Німеччини.

Завершила свою місію посол Канади Лариса Ґаладза, її замінить Наталка Цмоць. З вересня Мелінду Сіммонс на посаді посла Британії в Україні замінить Мартін Гарріс.