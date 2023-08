Посли G7 на зустрічі зі спікером Ради нагадали про пріоритети у реформах

Посли країн "Групи семи" провели зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, яку присвятили найважливішим напрямкам реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посли розповіли у своєму Twitter.

На зустрічі послів зі Стефанчуком йшлося про судову та антикорупційну реформи.

At today’s meeting with @r_stefanchuk, #G7 Ambassadors discussed @verkhovna_rada’s work on judicial and anti-corruption reforms. pic.twitter.com/js8qGJboWw