Послы G7 на встрече со спикером Рады напомнили о приоритетах в реформах

Послы стран "Группы семи" провели встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, которую посвятили важнейшим направлениям реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом послы рассказали в своем Twitter.

На встрече послов со Стефанчуком речь шла о судебной и антикоррупционной реформах.

