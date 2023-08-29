Послы G7 на встрече со спикером Рады напомнили о приоритетах в реформах

Послы стран "Группы семи" провели встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, которую посвятили важнейшим направлениям реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом послы рассказали в своем Twitter.

На встрече послов со Стефанчуком речь шла о судебной и антикоррупционной реформах.

"Мы также подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых лиц, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР", – рассказали послы.

Руслан Стефанчук, рассказывая о разговоре, отметил, что поблагодарил послов за всестороннюю помощь их стран и рекомендации.

"Подчеркнул также, что успешный процесс реформ будет определять будущее Украины как европейского государства, члена ЕС и НАТО", – добавил Стефанчук.

На прошлой неделе Рада приняла во втором чтении законопроект №9419-1 о возобновлении подачи финансовых отчетов политическими партиями, чего требовали в G7.

Напомним также, что в последнее время сменились или вскоре сменятся ряд послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.

Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталья Цмоць. С сентября Мелинду Симмонс на посту посла Великобритании в Украине заменит Мартин Харрис.