Послы G7 на встрече со спикером Рады напомнили о приоритетах в реформах
Послы стран "Группы семи" провели встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, которую посвятили важнейшим направлениям реформ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом послы рассказали в своем Twitter.
На встрече послов со Стефанчуком речь шла о судебной и антикоррупционной реформах.
1/3— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 28, 2023
At today’s meeting with @r_stefanchuk, #G7 Ambassadors discussed @verkhovna_rada’s work on judicial and anti-corruption reforms. pic.twitter.com/js8qGJboWw
"Мы также подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых лиц, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР", – рассказали послы.
Руслан Стефанчук, рассказывая о разговоре, отметил, что поблагодарил послов за всестороннюю помощь их стран и рекомендации.
"Подчеркнул также, что успешный процесс реформ будет определять будущее Украины как европейского государства, члена ЕС и НАТО", – добавил Стефанчук.
На прошлой неделе Рада приняла во втором чтении законопроект №9419-1 о возобновлении подачи финансовых отчетов политическими партиями, чего требовали в G7.
Напомним также, что в последнее время сменились или вскоре сменятся ряд послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.
Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталья Цмоць. С сентября Мелинду Симмонс на посту посла Великобритании в Украине заменит Мартин Харрис.