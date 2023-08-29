В Британии предупредили, что сбой в авиасообщении продлится несколько дней

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что понадобится несколько дней, чтобы решить проблему массовых перебоев в полетах после технического сбоя в системе управления воздушным движением.

Заявление британского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Харпера, в правительстве не считают, что сбой был следствием кибератаки.

"Я предполагаю, что это продлится еще несколько дней, пока авиакомпании получат свои самолеты и будут предоставлять услуги в нормальном режиме", – сказал он.

В то же время авиакомпании заявили, что вносят изменения в свои расписания, чтобы попытаться перевезти как можно больше людей, но некоторые самолеты и экипажи были не там, где должны были бы быть.

Накануне Национальная служба воздушного движения Великобритании ограничила движение самолетов из-за технического сбоя, в результате которого десятки рейсов по всей Европе были задержаны или отменены.

Во вторник крупнейший аэропорт Лондона Хитроу сообщил, что будет работать с перебоями из-за технических проблем.