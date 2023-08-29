США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн

Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

Також у заяві Блінкена згадані понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.

Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься за механізмом Presidental Drawdown Authority – тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.

До останнього пакета допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного США 14 серпня, увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року становить близько 44 мільярдів доларів.