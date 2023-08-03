Президент Естонії відклав поїздку до Австралії, бо у канцелярії нема грошей

Президенту Естонії Алару Карісу довелось відкласти запланований на літо візит до Австралії через брак коштів у його канцелярії.

Про це виданню Õhtuleht розповіли в офісі естонського президента, повідомляє "Європейська правда".

"Оцінивши реальні можливості канцелярії, було вирішено поки що відкласти візит", – сказала речниця Епп-Маре Кукемелк.

Водночас, як зазначає ERR, міністр фінансів Март Вирклаев пояснив, що канцелярія Каріса просила виділити гроші на цей візит з урядового резерву, однак ці кошти заплановані на непередбачені витрати.

У президентській канцелярії сподіваються, що вона зможе спрямовувати свої бюджетні запити безпосередньо до естонського парламенту, який затверджуватиме їх без посередництва уряду.

Варто нагадати, що 2 червня цього року президент Естонії здійснив візит до Києва.

А у квітні до України навідалась прем'єрка Естонії. Вона прибула до Житомира – регіону, на якому Естонія зосереджує свої зусилля з відновлення.