Президент Эстонии отложил поездку в Австралию, потому что у канцелярии нет денег
Президенту Эстонии Алару Карису пришлось отложить запланированный на лето визит в Австралию из-за нехватки средств в его канцелярии.
Об этом изданию Õhtuleht рассказали в офисе эстонского президента, сообщает "Европейская правда".
"Оценив реальные возможности канцелярии, было решено пока отложить визит", – сказала пресс-секретарь Эпп-Маре Кукемелк.
В то же время, как отмечает ERR, министр финансов Март Вирклаев объяснил, что канцелярия Кариса просила выделить деньги на этот визит из правительственного резерва, однако эти средства запланированные на непредвиденные расходы.
В президентской канцелярии надеются, что она сможет направлять свои бюджетные запросы непосредственно в эстонский парламент, который будет утверждать их без посредничества правительства.
Следует напомнить, что 2 июня этого года президент Эстонии совершил визит в Киев.
А в апреле в Украину посетила премьер Эстонии. Она прибыла в Житомир – регион, на котором Эстония сосредотачивает свои усилия по восстановлению.