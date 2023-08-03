Польща перекинула ударні гелікоптери під кордон з Білоруссю: "Готові застосувати зброю"

Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери після провокації з перетином кордону білоруськими гелікоптерами, що офіційний Мінськ не визнає.

Про це повідомляє TVP, пише "Європейська правда".

На брифінгу міністра оборони Маріуша Блащака та генерала Марека Соколовського оголосили, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії

Генерал Соколовський заявив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

"Ці гелікоптери – озброєні і готові до бою", – заявив він, додавши, що в екіпажах є пілоти з досвідом місій в Іраку та Афганістані. "Вони дуже досвідчені. Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", – заявив генерал.

Нагадаємо, після заходу на територію Польщі двох білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили, міністр оборони розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі.

Офіційний Мінськ продовжує заперечувати інцидент.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" з аналізом цієї ситуації: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.