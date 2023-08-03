Голова МЗС: Україна й Туреччина координують повернення РФ у "зернову угоду"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна й Туреччина координують зусилля з повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Кулеба сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

На думку голови МЗС, єдиною людиною, яка може повернути російського президента Владіміра Путіна до виконання "зернової угоди", є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Україна координує з Ердоганом, щоб Путін повернувся в Чорноморську зернову угоду, а Ердоган координує із (Володимиром. – Ред.) Зеленським. Це спільний інтерес", – пояснив він.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.

Напередодні, 2 серпня, президенти Туреччини й Росії обговорили "зернову угоду" й майбутній візит Путіна, що може статись уже цього місяця.